Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Суббота, 25 Февраля    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Конкурс на лучший туристский продукт
Самые красивые деревни России
Ретропоезд из Петербурга в Псков

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







Выездной туризм



Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта

Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта

Министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить пошлины на въезд в Египет с $25 до $60 с 1 марта, сообщает в пятницу газета Egypt Independent. Повышение коснется...3



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта


25.02.2017 16:24 ПЛН, Псков

Министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить пошлины на въезд в Египет с $25 до $60 с 1 марта, сообщает в пятницу газета Egypt Independent.

Повышение коснется всех прибывающих через наземные, морские и воздушные порты. МИД уже уведомил об этом решении иммиграционные власти, пограничные пункты и туристические компании.

Сборы, наложенные на нарушителей визового режима, также будут подняты, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, представители Туристической палаты Египта негативно восприняли это решение, назвав его неуместным в условиях снижения турпотока в страну. По их мнению, повышение стоимости въездной визы помешает притоку туристов.

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 4Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100