Египет почти в 2,5 раза повысит пошлину на въезд с 1 марта

Министерство иностранных дел Египта приняло решение повысить пошлины на въезд в Египет с $25 до $60 с 1 марта, сообщает в пятницу газета Egypt Independent.

Повышение коснется всех прибывающих через наземные, морские и воздушные порты. МИД уже уведомил об этом решении иммиграционные власти, пограничные пункты и туристические компании.

Сборы, наложенные на нарушителей визового режима, также будут подняты, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, представители Туристической палаты Египта негативно восприняли это решение, назвав его неуместным в условиях снижения турпотока в страну. По их мнению, повышение стоимости въездной визы помешает притоку туристов.

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Источник: Псковская Лента Новостей