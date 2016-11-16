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ПсковГУ приглашает желающих на курсы разговорного немецкого языка
22.12.2016 15:11 ПЛН, Псков
Псковский государственный университет приглашает всех желающих на курсы разговорного немецкого языка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, обучение является платным. Занятия начинаются по мере набора групп и проводятся в вечернее время.
Кроме того, в ПсковГУ идет набор по следующим направлениям:
- Разговорный английский язык;
- Разговорный французский язык;
- Практический курс нидерландского языка;
- Шведский язык и культура.
Справки по телефонам: 79-76-22; 79-76-95.
Источник: Псковская Лента Новостей
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