ПсковГУ приглашает желающих на курсы разговорного немецкого языка

Псковский государственный университет приглашает всех желающих на курсы разговорного немецкого языка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, обучение является платным. Занятия начинаются по мере набора групп и проводятся в вечернее время.

Кроме того, в ПсковГУ идет набор по следующим направлениям:

Разговорный английский язык;

Разговорный французский язык;

Практический курс нидерландского языка;

Шведский язык и культура.

Справки по телефонам: 79-76-22; 79-76-95.

Источник: Псковская Лента Новостей