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ПсковГУ производит набор желающих научиться шить одежду в утреннюю группу

12.01.2017 10:55 ПЛН, Псков

Школа декоративно-прикладного искусства ПсковГУ производит набор в утреннюю группу на дополнительную общеобразовательную программу «Моделирование и пошив женской одежды».

Занятия рассчитаны на тех, кто никогда не умел шить или имеет навыки шитья на уровне школы. 

Занятия проводят преподаватели Псковского государственного университета. Обучение будет проходить 2 раза в неделю с 31 января по 30 апреля 2017 года (72 академических часа, 24 занятия). Утренняя группа будет заниматься во вторник и четверг с 9.30 до 11.45.

Стоимость обучения - 8 000 рублей (возможна оплата двумя частями). По окончании обучения выдается сертификат Псковского государственного университета.

Адрес: г.Псков, ул.Красноармейская, д.1

Телефоны: 8-953-253-50-99; 8-911-358-24-64

Группа ВКонтакте: https://vk.com/inoproekt

Источник: Псковская Лента Новостей



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