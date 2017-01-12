ПсковГУ приглашает на курсы разговорного немецкого языкаПсковский государственный университет приглашает на курсы разговорного немецкого языка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия начинаются по мере набора групп, проводятся в вечернее...
ПсковГУ приглашает на курсы разговорного немецкого языка
17.01.2017 09:42 ПЛН, Псков
Псковский государственный университет приглашает на курсы разговорного немецкого языка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия начинаются по мере набора групп, проводятся в вечернее время, обучение платное.
Кроме того, в университете проходят следующие занятия: «Разговорный английский язык», «Разговорный французский язык», «Практический курс нидерландского языка», «Шведский язык и культура».
Занятия начинаются по мере набора групп, проводятся в вечернее время, обучение платное.
Телефоны для справок: 79 76 95, 79 76 22.
Источник: Псковская Лента Новостей
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