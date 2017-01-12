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ПсковГУ приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку

26.01.2017 13:25 ПЛН, Псков

Псковский государственный университет приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку. Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, участие бесплатное. Запись по телефонам: 79 76 22, 79 76 95.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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