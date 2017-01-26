ПсковГУ приглашает на курсы разговорного немецкого языкаПсковский государственный университет приглашает на курсы разговорного немецкого языка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, занятия начинаются по мере набора групп, проводятся в вечернее...
ПсковГУ приглашает на открытый урок по корейскому языку
03.02.2017 10:47 ПЛН, Псков
Псковский государственный университет 8 февраля приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, участие в мероприятии бесплатное.
Начало урока в 18.30 по адресу: пл. Ленина, д. 2.
Запись по телефонам: 79-76-22, 79-76-95.
Источник: Псковская Лента Новостей
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