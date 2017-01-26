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ПсковГУ приглашает на открытый урок по корейскому языку

03.02.2017 10:47 ПЛН, Псков

Псковский государственный университет 8 февраля приглашает на открытый урок-презентацию по корейскому языку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, участие в мероприятии бесплатное.
 
 
Начало урока в 18.30 по адресу: пл. Ленина, д. 2. 
 
Запись по телефонам: 79-76-22, 79-76-95. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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