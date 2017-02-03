В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьников
Подготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и 10 классов. В ходе фестиваля старшеклассники смогут принять участие в мастер-классах по дизайну и робототехнике, математической викторине, деловых и экономических играх, в игровой форме познакомиться с Летней школой «Языковая мозаика», пройти тест на определение представлений о будущей карьере и определить свои предпринимательские способности.
Мероприятие пройдет 14 февраля с 14.00 до 18.00. Адрес проведения мероприятия: ул. Л. Толстого, 4, Приемная комиссия ПсковГУ.
Источник: Псковская Лента Новостей