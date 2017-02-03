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В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьников

06.02.2017 09:00 ПЛН, Псков

Подготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и 10 классов. В ходе фестиваля старшеклассники смогут принять участие в мастер-классах по дизайну и робототехнике, математической викторине, деловых и экономических играх, в игровой форме познакомиться с Летней школой «Языковая мозаика», пройти тест на определение представлений о будущей карьере и определить свои предпринимательские способности.

Мероприятие пройдет 14 февраля с 14.00 до 18.00. Адрес проведения мероприятия: ул. Л. Толстого, 4, Приемная комиссия ПсковГУ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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