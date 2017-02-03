ПсковГУ приглашает школьников 7-9 классов на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика»

Псковский государственный университет приглашает во время весенних каникул на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика» школьников 7-9 классов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, в течение 3 дней с 10.00 по 14.00 на базе университета будут организованы занятия по различным иностранным языкам. Цель - познакомить школьников с многообразием языков и культур и привлечь их к изучению иностранных языков.

Знакомство с иностранными языками (английским, немецким, китайским, испанским и др.) проходит в разных формах: презентации, мастер-классы, игры, песни, викторины, просмотр фильмов. Слушатели знакомятся не только с особенностями языка, но и с культурой страны изучаемого языка, основными достопримечательностями, национальными костюмами.

К занятиям планируется привлечь преподавателей, студентов ПсковГУ, а также иностранных студентов-носителей языка, проходящих обучение в Псковском государственном университете.

Стоимость от 1500 рублей.

Контактный телефон: 8 921 219 52 94.

Источник: Псковская Лента Новостей