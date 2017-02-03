В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
ПсковГУ приглашает школьников 7-9 классов на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика»
Псковский государственный университет приглашает во время весенних каникул на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика» школьников 7-9 классов.
Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, в течение 3 дней с 10.00 по 14.00 на базе университета будут организованы занятия по различным иностранным языкам. Цель - познакомить школьников с многообразием языков и культур и привлечь их к изучению иностранных языков.
Знакомство с иностранными языками (английским, немецким, китайским, испанским и др.) проходит в разных формах: презентации, мастер-классы, игры, песни, викторины, просмотр фильмов. Слушатели знакомятся не только с особенностями языка, но и с культурой страны изучаемого языка, основными достопримечательностями, национальными костюмами.
К занятиям планируется привлечь преподавателей, студентов ПсковГУ, а также иностранных студентов-носителей языка, проходящих обучение в Псковском государственном университете.
Стоимость от 1500 рублей.
Контактный телефон: 8 921 219 52 94.
Источник: Псковская Лента Новостей