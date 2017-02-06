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ПсковГУ объявляет набор на программы по госзакупкам

07.02.2017 14:06 ПЛН, Псков

Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программы по госзакупкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, 1 и 2 марта состоятся занятия на тему: «Госзакупки для начинающих».

Слушатели программы ознакомятся в общими требованиями к осуществлению закупок и получат ответы на следующие вопросы: Как начать участвовать в государственных закупках? Как получить электронно-цифровую подпись и настроить компьютер для участия в государственных закупках? Как правильно оформить заявку для участия?

Тема занятий 13 и 14 марта - «Госзакупки для профессионалов: реформа законодательства о госзакупках». В программу включены особенности проведения закупок в 2017 году (обзор изменений законодательства 2016-2017 годов); переход на новые правила, планируемые изменения 2016-2017; новые возможности для участников по поиску закупок; новые требования, предъявляемые к условиям госконтракта, обзор административной и судебной практики при осуществлении закупок; вопросы защиты участниками закупок своих прав и законных интересов;

Справки и запись по телефону: 79-76-22.

Источник: Псковская Лента Новостей



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