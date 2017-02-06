В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
ПсковГУ объявляет набор на программы по госзакупкам
Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программы по госзакупкам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, 1 и 2 марта состоятся занятия на тему: «Госзакупки для начинающих».
Слушатели программы ознакомятся в общими требованиями к осуществлению закупок и получат ответы на следующие вопросы: Как начать участвовать в государственных закупках? Как получить электронно-цифровую подпись и настроить компьютер для участия в государственных закупках? Как правильно оформить заявку для участия?
Тема занятий 13 и 14 марта - «Госзакупки для профессионалов: реформа законодательства о госзакупках». В программу включены особенности проведения закупок в 2017 году (обзор изменений законодательства 2016-2017 годов); переход на новые правила, планируемые изменения 2016-2017; новые возможности для участников по поиску закупок; новые требования, предъявляемые к условиям госконтракта, обзор административной и судебной практики при осуществлении закупок; вопросы защиты участниками закупок своих прав и законных интересов;
Справки и запись по телефону: 79-76-22.
Источник: Псковская Лента Новостей