В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
В ПсковГУ состоялся открытый урок по корейскому языку
8 февраля в ПсковГУ состоялся открытый урок-презентация по корейскому языку.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре языковой подготовки Института непрерывного образования вуза, мероприятие вызвало большой интерес, в нем приняло участие 30 человек.
Преподаватель Даниил Обозный, имеющий сертификат по корейскому языку, сделал презентацию о языке и обычаях корейского народа, рассказал об особенностях корейского языка и его отличии от европейских языков. Слушатели познакомились с корейским алфавитом, записали некоторые иероглифы и обиходные фразы.
Для тех, кто хочет научиться говорить по-корейски, возможно, состоятся курсы «Корейский язык и культура», о чем Центр языковой подготовки сообщит дополнительно.
Источник: Псковская Лента Новостей