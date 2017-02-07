В ПсковГУ состоялся открытый урок по корейскому языку

8 февраля в ПсковГУ состоялся открытый урок-презентация по корейскому языку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре языковой подготовки Института непрерывного образования вуза, мероприятие вызвало большой интерес, в нем приняло участие 30 человек.

Преподаватель Даниил Обозный, имеющий сертификат по корейскому языку, сделал презентацию о языке и обычаях корейского народа, рассказал об особенностях корейского языка и его отличии от европейских языков. Слушатели познакомились с корейским алфавитом, записали некоторые иероглифы и обиходные фразы.

Для тех, кто хочет научиться говорить по-корейски, возможно, состоятся курсы «Корейский язык и культура», о чем Центр языковой подготовки сообщит дополнительно.