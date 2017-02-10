В ПсковГУ прошел фестиваль дополнительного образования для школьников

Сегодня, 14 февраля, в здании приемной комиссии Псковского государственного университета состоялся фестиваль дополнительного образования для школьников, проводимый Подготовительным отделением института непрерывного образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, гостей мероприятия - учащихся старших классов школ Пскова и их классных руководителей – приветствовала директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. «Сегодня День всех влюбленных, и я уверена, все, кто находится сегодня в этом зале, по-настоящему влюблены в учебу», - отметила она.

Ответственный секретарь приемной комиссии университета Вячеслав Щербаков рассказал школьникам о правилах поступления в ПсковГУ.

В ходе фестиваля старшеклассники приняли участие в мастер-классах по дизайну и робототехнике, математической викторине, в деловых и экономических играх, познакомились с Летней школой «Языковая мозаика», прошли тест на определение представлений о будущей карьере и определили свои предпринимательские способности.

Мероприятие проходило в дружественной атмосфере; школьники свободно перемещались по станциям в соответствии с их интересами, увлеченно играли в игры, мастерили поделки, задавали вопросы представителям факультетов. В конце мероприятия каждый смог оставить свой отзыв о фестивале на плакате в форме сердца.

Источник: Псковская Лента Новостей