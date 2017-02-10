В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
В ПсковГУ прошел фестиваль дополнительного образования для школьников
Сегодня, 14 февраля, в здании приемной комиссии Псковского государственного университета состоялся фестиваль дополнительного образования для школьников, проводимый Подготовительным отделением института непрерывного образования.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, гостей мероприятия - учащихся старших классов школ Пскова и их классных руководителей – приветствовала директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. «Сегодня День всех влюбленных, и я уверена, все, кто находится сегодня в этом зале, по-настоящему влюблены в учебу», - отметила она.
Ответственный секретарь приемной комиссии университета Вячеслав Щербаков рассказал школьникам о правилах поступления в ПсковГУ.
В ходе фестиваля старшеклассники приняли участие в мастер-классах по дизайну и робототехнике, математической викторине, в деловых и экономических играх, познакомились с Летней школой «Языковая мозаика», прошли тест на определение представлений о будущей карьере и определили свои предпринимательские способности.
Мероприятие проходило в дружественной атмосфере; школьники свободно перемещались по станциям в соответствии с их интересами, увлеченно играли в игры, мастерили поделки, задавали вопросы представителям факультетов. В конце мероприятия каждый смог оставить свой отзыв о фестивале на плакате в форме сердца.
Источник: Псковская Лента Новостей