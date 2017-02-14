В ПсковГУ пройдет Фестиваль дополнительного образования для школьниковПодготовительное отделение института непрерывного образования Псковского государственного университета проводит Фестиваль дополнительного образования для школьников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие могут посетить учащиеся 8, 9 и...
«Инженерная лаборатория школьника» работает в ПсковГУ
15.02.2017 12:29 ПЛН, Псков
В рамках проекта «Инженерная лаборатория школьника» в Псковском государственном университете проходят занятия с учащимися 8, 9 и 10 классов школ города Пскова по робототехнике и электротехнике.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, теоретический курс подходит к концу, и в скором времени учащиеся школ перейдут заниматься в компьютерный класс.
Занятия проводят заместитель декана по научной работе и международной деятельности факультета вычислительной техники и электроэнергетики Сергей Логинов и ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники Сергей Тращенков.
Источник: Псковская Лента Новостей
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