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«Инженерная лаборатория школьника» работает в ПсковГУ

15.02.2017 12:29 ПЛН, Псков

В рамках проекта «Инженерная лаборатория школьника» в Псковском государственном университете проходят занятия с учащимися 8, 9 и 10 классов школ города Пскова по робототехнике и электротехнике.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, теоретический курс подходит к концу, и в скором времени учащиеся школ перейдут заниматься в компьютерный класс.
 
 
Занятия проводят заместитель декана по научной работе и международной деятельности факультета вычислительной техники и электроэнергетики Сергей Логинов и ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники Сергей Тращенков.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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