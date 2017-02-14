«Инженерная лаборатория школьника» работает в ПсковГУ

В рамках проекта «Инженерная лаборатория школьника» в Псковском государственном университете проходят занятия с учащимися 8, 9 и 10 классов школ города Пскова по робототехнике и электротехнике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, теоретический курс подходит к концу, и в скором времени учащиеся школ перейдут заниматься в компьютерный класс.

Занятия проводят заместитель декана по научной работе и международной деятельности факультета вычислительной техники и электроэнергетики Сергей Логинов и ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники Сергей Тращенков.

Источник: Псковская Лента Новостей