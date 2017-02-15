www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

ТВ ПсковГУ: новый сезон Как получить повышенную стипендию? Переводчик в сфере профессиональной коммуникации Студенческий зимний бал-маскарад Студенческий городок: мечты сбываются «Инженерная лаборатория школьника» Готовимся к итоговому сочинению Школа блогеров открылась в ПсковГУ http://pln-pskov.ru/univer/undopobr/263221.html Переводчик в сфере профессиональной коммуникации ТВ ПсковГУ: новый сезон Студенческий зимний бал-маскарад «Инженерная лаборатория школьника» «Инженерная лаборатория школьника» http://pln-pskov.ru/univer/undopobr/263221.html «Инженерная лаборатория школьника»

ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета»

16.02.2017 09:09 ПЛН, Псков

Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета».

Слушатели программы будут учиться работать в программе «Гранд Смета». Они научатся пользоваться нормативной базой и создавать сметы на проектно-изыскательские работы, подводить итоги по смете, вести учет выполненных работ.

Общий объем программы 40 часов. По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Активно ли вы участвуете во внеучебной студенческой жизни?