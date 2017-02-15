ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета»Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета». Слушатели программы будут учиться работать в программе «Гранд Смета». Они научатся пользоваться нормативной базой и...
ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета»
16.02.2017 09:09 ПЛН, Псков
Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета».
Слушатели программы будут учиться работать в программе «Гранд Смета». Они научатся пользоваться нормативной базой и создавать сметы на проектно-изыскательские работы, подводить итоги по смете, вести учет выполненных работ.
Общий объем программы 40 часов. По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Источник: Псковская Лента Новостей
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