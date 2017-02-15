ПсковГУ будет готовить тренеров-преподавателей на курсах профпереподготовки

Псковский государственный университет производит набор на курсы профессиональной переподготовки по специальности «Тренер-преподаватель». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 9 марта сообщила представитель Института непрерывного образования ПсковГУ Тамара Павлова.

Она пояснила, что пару лет назад университет попытался предложить свои услуги по подготовке фитнес-тренеров, однако в Пскове они оказались не востребованы. «Люди, которые работают в частных организациях, не понимают, что такое профессиональные стандарты и до какой степени нужно ими пользоваться», - отметила Тамара Павлова.

В апреле 2014 года был внедрен профессиональный стандарт «Тренер», который предъявляет достаточно жесткие требования к специалистам, которые осуществляют спортивную подготовку. «Изначально мы продумывали программу профессиональной подготовки по стандарту "Тренер", но затем поняли, что тем, кто работает в спортивных школах, в большей степени нужна подготовка по стандарту "Тренер-преподаватель". В этот курс включены основы медицинских, педагогических и психологических знаний», - сообщила представитель Института непрерывного образования ПсковГУ.

Курс профессиональной подготовки, предлагаемый университетом, рассчитан на 430 часов, обучение будет проходить в заочной форме 3,5-4 месяца. Всех заинтересованных приглашают на первое собрание, которое состоится 21 марта в 18.30 на пл. Ленина, 2 (аудитория 63).

Заместитель председателя государственного комитета по физической культуре и спорту Псковской области Алексей Орлов и директор Центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров выразили благодарность ПсковГУ, за то, что вуз взял на себя такую важную миссию. Они обратили внимание на приемлемую цену переподготовки (9 тысяч рублей), а также на территориальное удобство для специалистов. Ранее освоить стандарт «Тренер-преподаватель» можно было только в Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей