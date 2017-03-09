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ПсковГУ приглашает на организационное собрание родителей школьников по программе «Языковая мозаика»

21.03.2017 09:06 ПЛН, Псков

 
ПсковГУ приглашает на организационное собрание родителей школьников по обучению по дополнительной общеобразовательной программе «Языковая мозаика».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится в пятницу, 24 марта, в 18.00 по адресу ул. Л. Толстого, 4, корпус 1, аудитория 5. Справки по телефону: 89212195294  
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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