ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета»Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета». Слушатели программы будут учиться работать в программе «Гранд Смета». Они научатся пользоваться нормативной базой и...
09:06 ПсковГУ приглашает на организационное собрание родителей школьников по программе «Языковая мозаика»
ПсковГУ приглашает на организационное собрание родителей школьников по программе «Языковая мозаика»
21.03.2017 09:06 ПЛН, Псков
ПсковГУ приглашает на организационное собрание родителей школьников по обучению по дополнительной общеобразовательной программе «Языковая мозаика».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие состоится в пятницу, 24 марта, в 18.00 по адресу ул. Л. Толстого, 4, корпус 1, аудитория 5. Справки по телефону: 89212195294
Источник: Псковская Лента Новостей
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