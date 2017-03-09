ПсковГУ объявляет запись на экзамен на уровень владения английским языком ESOL

Центр языковой подготовки ПсковГУ до 30 марта объявляет запись на международный экзамен на уровень владения английским языком ESOL для желающих сдать экзамен в июне 2017 в Псковском государственном университете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, за справочной информацией можно обращаться по телефону: 8 921 219 52 94.

Источник: Псковская Лента Новостей