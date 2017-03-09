www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Готовимся к итоговому сочинению ТВ ПсковГУ: новый сезон «Инженерная лаборатория школьника» http://pln-pskov.ru/univer/undopobr/263221.html Школа блогеров открылась в ПсковГУ У ПсковГУ появился свой канал на YouTube Кубок ректора по плаванию пройдет в ПсковГУ 21 февраля Школа блогеров открылась в ПсковГУ Школа блогеров открылась в ПсковГУ У ПсковГУ появился свой канал на YouTube У ПсковГУ появился свой канал на YouTube ТВ ПсковГУ: новый сезон Школа блогеров открылась в ПсковГУ http://pln-pskov.ru/univer/undopobr/263221.html Кубок ректора по плаванию пройдет в ПсковГУ 21 февраля «Инженерная лаборатория школьника»

ПсковГУ объявляет запись на экзамен на уровень владения английским языком ESOL

21.03.2017 13:52 ПЛН, Псков

Центр языковой подготовки ПсковГУ до 30 марта объявляет запись на международный экзамен на уровень владения английским языком ESOL для желающих сдать экзамен в июне 2017 в Псковском государственном университете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, за справочной информацией можно обращаться по телефону: 8 921 219 52 94.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Активно ли вы участвуете во внеучебной студенческой жизни?