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ПсковГУ объявляет запись на экзамен на уровень владения английским языком ESOL
21.03.2017 13:52 ПЛН, Псков
Центр языковой подготовки ПсковГУ до 30 марта объявляет запись на международный экзамен на уровень владения английским языком ESOL для желающих сдать экзамен в июне 2017 в Псковском государственном университете.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, за справочной информацией можно обращаться по телефону: 8 921 219 52 94.
Источник: Псковская Лента Новостей
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