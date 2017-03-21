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Работники спортивных школ проходят переподготовку в ПсковГУ

22.03.2017 08:49 ПЛН, Псков

21 марта более 30 работников спортивных школ собрались в 63 аудитории корпуса ПсковГУ на пл. Ленина, 2, чтобы начать обучение по программе профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, программа была разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Тренер», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н. В реализации программы примут участие специалисты по физической культуре и спорту, педагогике, психологии, медицине, дефектологии. Руководитель программы - старший преподаватель кафедры физической культуры Ирина Колбасова.

Слушателям программы предстоит изучить такие дисциплины, как законодательные основы физической культуры и спорта, методологические основы физического воспитания, основы возрастной и специальной педагогики и психологии, психология спорта, основы спортивной медицины, медицинского контроля и способы оказания первой помощи, теория и методика спортивной и оздоровительной тренировки и другие предметы, пройти учебно-производственную практику. Общий объем программы составляет 430 часов. Слушатели этой группы будут учиться по заочной форме.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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