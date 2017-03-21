Слушатели программы «Педагогика дошкольного образования» собрались на вторую сессию в Институте непрерывного образования

Слушатели программы «Педагогика дошкольного образования» собрались на вторую сессию в Институте непрерывного образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, сессия продлится с 27 марта по 14 апреля.

В этот период им предстоит изучить основы педиатрии и гигиены, возрастную и педагогическую психологию, детскую практическую психологию, информационные и коммуникативные технологии в дошкольном образовании, педагогику и методику организации игровой деятельности и культурных практик детей дошкольного возраста, детская литературу, теорию и технологию художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста.

Программа сессии весьма насыщена. Но все это нужно, чтобы получить квалификацию, соответствующую требованиям профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)».

Источник: Псковская Лента Новостей