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Слушатели программы «Педагогика дошкольного образования» собрались на вторую сессию в Институте непрерывного образования
29.03.2017 12:06 ПЛН, Псков
Слушатели программы «Педагогика дошкольного образования» собрались на вторую сессию в Институте непрерывного образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, сессия продлится с 27 марта по 14 апреля.
В этот период им предстоит изучить основы педиатрии и гигиены, возрастную и педагогическую психологию, детскую практическую психологию, информационные и коммуникативные технологии в дошкольном образовании, педагогику и методику организации игровой деятельности и культурных практик детей дошкольного возраста, детская литературу, теорию и технологию художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста.
Программа сессии весьма насыщена. Но все это нужно, чтобы получить квалификацию, соответствующую требованиям профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)».
Источник: Псковская Лента Новостей
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