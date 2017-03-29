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ПсковГУ объявляет набор руководителей дошкольных учреждений на курсы повышения квалификации
Псковский государственный университет объявляет набор руководителей и старших воспитателей ДОУ на курсы повышения квалификации «Дошкольное образование в современном мире: социально-коммуникативное, познавательное развитие детей дошкольного возраста». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, с занятия будут проводиться с 17 апреля по 17 мая.
Общий объем программы - 72 часа. Стоимость обучения - 2500 рублей. Обучение по предложенной программе может осуществляться дифференцировано для слушателей уже проходивших повышение квалификации по ФГОC ДО и делающих это впервые.
В течение стационарного обучения (неделя) с 17 по 21 апреля слушатели будут «погружаться» в содержание двух образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Остальное время предусмотрено для самостоятельной работы, консультаций с ведущими преподавателями и подготовки к итоговой аттестации.
Сроки регистрации на обучение - до 13 апреля. Подать заявки можно по телефону 8960-222-52-41 и e-mail: ariadna1966@mail.ru
Обучение начинается при наборе группы от 25 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей