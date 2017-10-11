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ПсковГУ приглашает псковичей в «Школу заботливого родителя»

12.10.2017 08:44 ПЛН, Псков

Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ приглашает заботливых и ответственных родителей принять участие в цикле развивающих занятий «Школа заботливого родителя».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, занятия проводятся по трем направлениям:

«Речь и психологическое здоровье нашего малыша» (Развитие речи и личности ребенка дошкольного возраста),

«Мой особенный ребенок» (Обучение и воспитание детей с ОВЗ),

«Мой ребенок плохо говорит, что делать?» (Развитие речи ребенка с речевыми нарушениями).

В рамках работы школы вы узнаете о возрастных показателях интеллектуального и речевого развития дошкольников, познакомитесь с методами и приемами развития речи и других высших психических функций, узнаете о специфике и путях коррекции нарушений в развитии детей, основах логопедической работы и способах создания благоприятных психологических условий для развития своего малыша.

По окончании Школы выдается сертификат ПсковГУ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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