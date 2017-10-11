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Открытое занятие проведет Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ 27 октября

12.10.2017 10:25 ПЛН, Псков

27 октября, в преддверии международного Дня логопеда, Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ проводит открытое занятие для заботливых родителей, бабушек и дедушек.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, в ходе занятия его участники узнают, что и в каком возрасте должен говорить ребенок, почему у него что-то не получается и как помочь малышу научиться хорошо и красиво говорить. Занятие проводят преподаватели Псковского государственного университета.
 
Занятие состоится по адресу: площадь Ленина, 2. Центр студенческих инициатив. Начало в16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



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