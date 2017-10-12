Работа Центра логопедии и дефектологии в Псковской области станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

В среду, 18 октября, в 12:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей пройдет пресс-конференция, посвященная работе Центра логопедии и дефектологии в Псковской области.

В этом году на базе Псковского государственного университета открылся Центр логопедии и дефектологии. Здесь не только предоставляют образовательные услуги для лиц с особенностями здоровья, направленные на развитие их физических и творческих способностей, но и осуществляют дополнительное профессиональное образование и переподготовку специалистов в области дефектологии.

Все больше детей сейчас имеют проблемы с речью, здоровьем. Зачастую родители оказываются неготовыми к их решению. Практически во всех школах в классах можно встретить детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовы ли учителя к работе в таких классах? Работает ли Центр логопедии и дефектологии в этом направлении?

Каким образом влияет на работу центра тот факт, что ПсковГу стал опорным вузом? Какие новые программы планирует открыть Центр логопедии и дефектологии? Для каких категорий граждан нашего региона они предназначены? Что такое школа заботливого родителя?

Ответы на эти и другие вопросы будут озвучены в ходе пресс-конференции.

Участники:

• директор института непрерывного образования ПсковГУ Андреянова Инна Валерьевна

• начальник отделения повышения квалификации научно-педагогических работников Павлова Тамара Юрьевна

• доцент кафедры дефектологии ПсковГУ, заслуженный учитель России Адер Людмила Борисовна

• зав. кафедрой дефектологии Науменко Екатерина Владимировна

• доцент кафедры дефектологии Германова Евгения Александровна

• старший преподаватель кафедры дефектологии, менеджер программы «Дефектология. Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи людям с ОВЗ» Тимофеева Юлия Александровна

Дата проведения: 18 октября. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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Источник: Псковская Лента Новостей