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В Псковской области не хватает логопедов для взрослых

18.10.2017 12:36 ПЛН, Псков

В Псковской области не хватает логопедов для взрослых. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила доцент кафедры дефектологии ПсковГУ Евгения Германова во время пресс-конференции, посвященной работе Центра логопедии и дефектологии Псковской области. 
 
 
Она пояснила, что подготовка логопедов идет в ПсковГУ уже долгое время, однако почти все работают с детьми. «Неохваченным остается пласт работы со взрослыми, которые перенесли инсульт, черепно-мозговые травмы. Логопедическая работа с детьми и со взрослыми строится на абсолютно разных подходах», - рассказала Евгения Германова. 
 
Специалист выразила надежду на то, что открытие Центра логопедии и дефектологии Псковской области позволит улучшить ситуацию с оказанием помощи таких больным. Она пригласила педагогов и медиков на программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки. 
 
14 ноября в ПсковГУ для работающих логопедов будет организован семинар, посвященный логопедическим  проблемам взрослых. Дополнительная информация по мероприятию будет опубликована на сайте вуза. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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