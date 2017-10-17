В Псковской области не хватает логопедов для взрослых

В Псковской области не хватает логопедов для взрослых. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила доцент кафедры дефектологии ПсковГУ Евгения Германова во время пресс-конференции, посвященной работе Центра логопедии и дефектологии Псковской области.

Она пояснила, что подготовка логопедов идет в ПсковГУ уже долгое время, однако почти все работают с детьми. «Неохваченным остается пласт работы со взрослыми, которые перенесли инсульт, черепно-мозговые травмы. Логопедическая работа с детьми и со взрослыми строится на абсолютно разных подходах», - рассказала Евгения Германова.

Специалист выразила надежду на то, что открытие Центра логопедии и дефектологии Псковской области позволит улучшить ситуацию с оказанием помощи таких больным. Она пригласила педагогов и медиков на программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки.

14 ноября в ПсковГУ для работающих логопедов будет организован семинар, посвященный логопедическим проблемам взрослых. Дополнительная информация по мероприятию будет опубликована на сайте вуза.

Источник: Псковская Лента Новостей