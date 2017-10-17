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12:46 В псковский Центр логопедии и дефектологии на обучение приезжают специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга 1
В псковский Центр логопедии и дефектологии на обучение приезжают специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга
18.10.2017 12:46 ПЛН, Псков
В псковском Центре логопедии и дефектологии обучение проходят не только псковские специалисты, но петербуржцы и москвичи. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила доцент кафедры дефектологии ПсковГУ, заслуженный учитель России Людмила Адер.
На занятиях в Центре, по ее словам, слушателям предоставляются не только консультации, но и практический материал: рекомендации и разработки. «Многие специалисты из нашего последнего выпуска уже работают пол специальности. У нас обучаются в том числе заведующие учреждений компенсирующего типа. В результате в таких детских садах полностью меняется подход к работе», - сказала она.
По словам Людмилы Адер, в Центре логопедии и дефектологии комплексно и серьезно подходят к обучению специалистов. «У нас есть заявки на обучение и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Это большое достижение, что в нашем небольшом городе есть полноценная служба помощи в подготовке специалистов в данных направлениях», - заключила она.
Источник: Псковская Лента Новостей
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