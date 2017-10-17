Во всех псковских школах и детских садах необходимо ввести ставки тьютеров по сопровождению детей с ОВЗ - эксперт

Во всех псковских школах и детских садах необходимо ввести ставки тьютеров по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, такое мнение в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября высказала начальник отделения повышения квалификации научно-педагогических работников института непрерывного образования ПсковГУ Тамара Павлова.

«Мы надеемся, что к руководителям образовательных учреждений придет понимание того, что необходимо введение института тьютеров. Как только такие ставки будут вводиться, мы будем готовы предоставить образовательную программу по сопровождению детей с ОВЗ», - отметила она. По словам специалиста, ставки тьютеров уже вводятся в псковских учреждениях, только в специализированных и очень робко.

Тамара Павлова рассказала, что в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами все работники образования, от руководителей до воспитателей, должны пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. «Мы надеемся, что педагоги услышат и придут на программы повышения квалификации», - сказала она.

Источник: Псковская Лента Новостей