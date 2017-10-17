Псковичей приглашают на цикл развивающих занятий «Школа заботливого родителя»

Центр логопедии и дефектологии Псковской области, работающий на базе института непрерывного образования Псковского государственного университета, запускает цикл развивающих занятий под названием «Школа заботливого родителя». Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила старший преподаватель кафедры дефектологии, менеджер программы «Дефектология. Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи людям с ОВЗ» Юлия Тимофеева.

«Занятия будут проводиться в нескольких направлениях. Во-первых, это "Речь и психологическое развитие малыша", которое предполагает развитие речи и личности ребенка дошкольного возраста. Тут мы говорим и о нормальном, и об аномальном развитии. Второе направление - "Мой особенный ребенок". Это обучение и воспитание людей с ограниченными возможностями здоровья. И "Мой ребенок плохо говорит. Что делать?" - развитие речи людей с речевыми нарушениями», - рассказала она.

В рамках работы школы родители узнают о возрастных показателях интеллектуального и речевого развития дошкольников, познакомятся с методами и приемами развития речи и других психических функций, основами логопедической работы и способах создания благоприятных психологических условий для развития ребенка.

Выпускникам «Школы заботливого родителя» псковичи получат сертификаты.

Юлия Александрова подчеркнула, что зачастую родители боятся того, что происходит с их ребенком, «страх побеждает сознание». «А когда они получают знания, то начинают думать структурно и понимать, в каком направлении двигаться», - сказала она.

«Мозг ребенка до 5 лет очень пластичен. Какое бы ни было нарушение, мы в состоянии помочь ребенку и значительно скорректировать его развитие, а во многих случаях и привести его в норму. Но это нужно сделать своевременно. Часто родители не обладают необходимыми знаниями, и это время оказывается упущенным. Очень надеемся, что "Школа заботливого родителя" поможет своевременно получить необходимые знания и направить развитие ребенка в оптимальном для него русле», - добавила доцент кафедры дефектологии ПсковГУ Евгения Германова.

Напомним, что 27 октября, в преддверии международного Дня логопеда, Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ проводит открытое занятие для заботливых родителей, бабушек и дедушек. В ходе занятия его участники узнают, что и в каком возрасте должен говорить ребенок, почему у него что-то не получается и как помочь малышу научиться хорошо и красиво говорить. Занятие проводят преподаватели Псковского государственного университета.

Занятие состоится по адресу: площадь Ленина, 2. Центр студенческих инициатив. Начало в16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей