www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

А ты поедешь на стажировку в Швецию? Призер конкурса «Экономический рост России» Отчетный концерт Капеллы ПсковГУ Псков: уехать или остаться? Допобразование в ПсковГУ Лучшие выпускники Колледжа ПсковГУ Лечебное дело в ПсковГУ Фотовыставка «Сирия, которая победит» Идет набор в профильные классы Бассейн «Универсант» приглашает всех желающих плавать Сотрудники ПсковГУ в Сколково Лечебное дело в ПсковГУ Фотовыставка «Сирия, которая победит» Фотовыставка «Сирия, которая победит» Допобразование в ПсковГУ Псков: уехать или остаться?
Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования

Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования

Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18...

Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования

18.10.2017 14:40 ПЛН, Псков

Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила  директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. 
 
 
Она напомнила, что статус опорного ПсковГУ получил этой весной, что накладывает на вуз большую ответственность на федеральном уровне. «У нас разработана дорожная карта, которую мы должны выполнять. Этот статус придал особое ускорение тем начинаниям, которые уже были сделаны на региональном уровне», - сказала Инна Андреянова. 
 
Директор института непрерывного образования ПсковГУ подчеркнула, что вуз должен уметь «спрогнозировать ответы на вызовы во всех сферах деятельности организаций и предприятий Псковской области». Одну из таких задач вуз совместно с администрацией региона решил с помощью создания на базе  института непрерывного образования Центра логопедии и дефектологии Псковской области, который «поможет саккумулировать все ресурсы региона, существующие в данной сфере».
 
 
Работающий на базе ПсковГУ Центр логопедии и дефектологии занимается научно-практической разработкой круга проблем, востребованных в психолого-педагогической и специально-психологической сферах, а также пропагандирует дефектологическую грамотность среди населения Пскова и Псковской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Активно ли вы участвуете во внеучебной студенческой жизни?