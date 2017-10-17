Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования

Из-за статуса опорного вуза к ПсковГУ предъявляются серьезные требования в сфере дополнительного образования. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН 18 октября сообщила директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова.

Она напомнила, что статус опорного ПсковГУ получил этой весной, что накладывает на вуз большую ответственность на федеральном уровне. «У нас разработана дорожная карта, которую мы должны выполнять. Этот статус придал особое ускорение тем начинаниям, которые уже были сделаны на региональном уровне», - сказала Инна Андреянова.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ подчеркнула, что вуз должен уметь «спрогнозировать ответы на вызовы во всех сферах деятельности организаций и предприятий Псковской области». Одну из таких задач вуз совместно с администрацией региона решил с помощью создания на базе института непрерывного образования Центра логопедии и дефектологии Псковской области, который «поможет саккумулировать все ресурсы региона, существующие в данной сфере».

Работающий на базе ПсковГУ Центр логопедии и дефектологии занимается научно-практической разработкой круга проблем, востребованных в психолого-педагогической и специально-психологической сферах, а также пропагандирует дефектологическую грамотность среди населения Пскова и Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей