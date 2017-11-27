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В ПсковГУ открывается программа «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»

Программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» открывается в Псковском государственном университете, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Более десяти лет на историческом факультете Псковского государственного университета осуществляется подготовка кадров по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность». За это время накоплен опыт в подготовке кадров для регионального туризма.

В августе 2014 года был утвержден профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», который предъявляет достаточно жесткие требования к специалистам, которые осуществляют экскурсионную деятельность. В соответствии с требованиями, предъявляемыми профессиональным стандартом, преподавателями исторического факультета была разработана программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность».

Слушателями программы могут стать лица, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию будет выдан диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)».

Руководитель программы - доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук, доцент Людмила Алиева.

Подробную информацию можно получить по тел. 79-76-16.