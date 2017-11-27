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Псковичей приглашают на курсы повышения квалификации по логопедии

Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ объявляет набор на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Логопедическая работа с больными, перенесшими органическое поражение головного мозга».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, специфика работы со взрослой категорией больных требует специальной подготовки. Механизмы восстановления и логопедической помощи данной категории больных кардинально отличаются от коррекционной работы с детьми. Слушатели программы повышения квалификации познакомятся с нейропсихологическими основаниями речевой деятельности, структурой дефекта у взрослых больных, основными направлениями коррекционной помощи.

Данные курсы будут полезны как логопедам, медицинским работникам, эрготерапевтам, психологам, планирующим работу с данной категорией больных, так и родственникам людей, утративших речь после мозговой катастрофы.

Организационное собрание состоится 29 января в 17.00 по адресу: ул. Советская, д. 21, ауд. №8. Начало занятий 17 февраля 2018 года. Продолжительность программы 72 часа (1 месяц), занятия будут проходить по субботам. По завершении программы выдается удостоверение о повышении квалификации.

Для оформления на программу необходимо предоставить паспорт и копию документа о высшем образовании, копию документа о смене персональных данных, если в паспорте и дипломе эти данные отличаются.

Справки по телефону: 8-911-377-88-66 (Евгения Германова). Запись по телефону: 79-76-95 (Тамара Павлова).