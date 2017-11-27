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Желающих обучиться моделированию и пошиву женской одежды ждут в мастерской ПсковГУ

Псковский государственный университет приглашает шить в мастерской вуза на современном оборудовании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, программа «Моделирование и пошив женской одежды» будет продолжаться с 30 января по 26 апреля. Курс обучения рассчитан на начинающих.

В ходе курса предусмотрен пошив 3-х изделий. Для их изготовления в необходимом объеме будут изучены конструирование, моделирование и технология пошива.

Практические занятия с индивидуальным подходом к возможностям и интересам слушателей составляют основу программы.

По окончании курса выдантся сертификат.

Подробная информация, ответы на некоторые вопросы в группе ВКонтакте: https://vk.com/inoproekt.