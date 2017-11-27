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Продолжается набор слушателей на программу ПсковГУ «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»

Продолжается набор слушателей на программу ПсковГУ «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, программа разработана для профессиональной переподготовки лиц имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное образование.

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и в соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)». Освоение дисциплин программы (Правовое обеспечение профессиональной деятельности экскурсовода (гида), Теория и практика профессионального общения экскурсовода (гида), Менеджмент туризма, История Псковского края, Историко-культурные и географические достопримечательности региона, Экскурсионная работа) позволит выпускникам выполнять следующие трудовые функции: организация экскурсий, разработка экскурсионных программ обслуживания, разработка экскурсий, проведение экскурсий.

Программа рассчитана на 324 часа, из которых 160 отводится на аудиторные занятия.

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного комплексного экзамена по истории Псковского края, историко-культурным и географическим достопримечательностям региона и экскурсионной работе и предполагает защиту разработанного слушателем экскурсионного маршрута.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)».

Руководитель программы: Людмила Алиева, кандидат исторических наук, доцент.

Организационное собрание со слушателями состоится 31 января в 18.30 по адресу: ул. Л. Поземского, д.6, ауд. 201.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 79-76-16