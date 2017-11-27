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ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу повышения квалификации «Технологии продаж и выставочно-ярмарочной деятельности»

Псковский государственный университет объявляет набор слушателей на программу повышения квалификации «Технологии продаж и выставочно-ярмарочной деятельности». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, стоимость обучения на программе составляет 8000 рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса обучение бесплатно.

Общий объем программы - 54 часа. По окончанию обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Программу ведут преподаватели ПсковГУ, а также специалисты МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ».

Более подробная информация по телефону: 79-76-16.