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Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ объявляет набор на дополнительную профессиональную программу

Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ объявляет набор на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Логопедическая работа с больными, перенесшими органическое поражение головного мозга».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, организационное собрание состоится 29 января в 17.00 по адресу: ул. Советская, д. 21, ауд. №8. Начало занятий 17 февраля 2018 года.

Продолжительность программы - 72 часа (1 месяц), занятия будут проходить по субботам. По завершении программы выдается удостоверение о повышении квалификации.

Для оформления на программу необходимо предоставить паспорт и копию документа о высшем образовании, копию документа о смене персональных данных, если в паспорте и дипломе эти данные отличаются.

Справки по телефону: 8-911-377-88-66. Запись по телефону: 79-76-95.