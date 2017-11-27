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Курсы логопедов стартуют 17 февраля в Центре логопедии и дефектологии ПсковГУ

29 января Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ провел организационное собрание перед началом курсов «Логопедическая работа с больными, перенесшими органическое поражение головного мозга».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на встрече присутствовало более 20 логопедов города Пскова и области. В ходе собрания были оформлены необходимые документы, презентовано расписание и содержание занятий.

Занятия по программе начинаются 17 февраля и будут проходить по субботам с 9.00 до 14.00 часов.

Если вы не смогли попасть на организационное собрание, но хотели бы пройти обучение по программе, для оформления необходимых документов и получения более детальной информации позвоните по телефону 797695, 8(911)695 43 46 Павловой Тамаре Юрьевне.