Универ / Допобразование

ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета»

Институт непрерывного образования ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Гранд Смета». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, программа «Гранд Смета» - это обучение работе с программным комплексом, позволяющим автоматизировать процесс подготовки и выпуска проектно-сметной документации.

Целью программы повышения квалификации «Гранд Смета» является научить слушателей создавать сметы, выполнять необходимые операции с документами, производить учет выполненных работ, используя все возможности программы.

Знания и навыки по окончанию программы:

умение составлять и оформлять сметную документацию, формировать отчеты,

уверенное владение инструментами «Гранд Смета»,

владение принципами сметного нормирования и ценообразования в строительстве.

Программа предназначена для лиц, имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное образование. Объем программы составляет 40 часов.

Более подробную информацию можно получить в институте непрерывного образования по тел. 79-76-16.