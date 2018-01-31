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В ПсковГУ в третий раз откроется Школа межэтнической журналистики

В феврале при Псковском государственном университете в третий раз откроется Школа межэтнической журналистики. Обучение в этой Школе бесплатное, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Курс «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве» организован Гильдией межэтнической журналистики с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Занятия будут проходить раз в неделю с февраля по июнь по единой программе «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве» одновременно в 25 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Махачкале, Новосибирске, Пскове, Самаре, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Элисте и Якутске.

В программе лекции с приглашенными экспертами, телемосты с другими регионами-участниками Школы, интересные встречи и экскурсии, практические занятия по подготовке материалов для региональных и федеральных СМИ.

Лучшие студенты региональных Школ в июле за счёт гранта отправятся в Москву на итоговую конференцию, которая традиционно проходит на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Занятия в псковской Школе межэтнической журналистике будет вести руководитель Псковского отделения Гильдии межэтнической журналистики РФ, обозреватель газеты «МК в Пскове» Ольга Миронович (окончила факультет журналистики МГУ, стажировалась в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке, победитель Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия – 2015», лауреат Премии председателя Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир-2016» Рустама Минниханова).

Требование к абитуриентам: студенты, старшеклассники и молодые журналисты в возрасте до 28 лет, которые интересуются межэтнической тематикой, стремятся преуспеть в журналистике или рассчитывают, что знания в этой сфере станут их конкурентным преимуществом при выборе профессии, связанной с выстраиванием отношений между людьми разных национальностей.

Учащиеся Школы познакомятся с этнокультурным многообразием РФ и конкретно своего региона, освоят технику безопасности при освещении межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят национально-культурные мероприятия и, конечно, изучат азы журналистской профессии.

По окончании обучения выпускники получат сертификаты.

Подробности можно уточнить в группе «ВКонтакте», которая так и называется - «Школа межэтнической журналистики в Пскове».

Напомним, в позапрошлом году двое лучших выпускников псковской Школы Алексей Гиреев и Ирина Уфимцева приняли участие во Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» и в семинаре, который проходил на журфаке МГУ, а Ангелина Семёнова как автор самых интересных псковских публикаций на сайте «Национальный акцент» была награждена поездкой на Байкал.

В прошлом году двое лучших выпускников псковской Школы межэтнической журналистики Иван Журавков и Анна Маслякова съездили на итоговый семинар в МГУ и в этно-пресс-тур по Астраханской области