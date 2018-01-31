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ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель»

ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в институте непрерывного образования вуза, программа предназначена для обеспечения комплексной и качественной профессиональной переподготовки лиц, имеющих или получающих высшее образование, для осуществления ими тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, этапе спортивной специализации, руководства состязательной деятельностью спортсменов на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и рассчитана на 430 часов. Обучение включает в себя лекционные, семинарские и практические занятия; учебно-производственную практику и итоговый экзамен.

Форма обучения по программе заочная. Стоимость обучения 9000 рублей. Предположительный срок начала занятий – середина февраля.

Справки по телефонам: 79-76-95; 8 911 369 03 40.