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ПсковГУ приглашает на обучение по программе «Основы компьютерной грамотности для взрослых»

01.02.2018 13:31|ПсковКомментариев: 1

Подготовительное отделение ПсковГУ приглашает на дополнительную общеобразовательную программу «Основы компьютерной грамотности для взрослых» по обучению работе на компьютере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, программа включает как теоретическую, так и практическую часть, а значит, обучающиеся смогут вместе с преподавателем сделать первые шаги в новом для себя информационном мире.

 «Информатизация затрагивает почти все сферы жизни успешного современного человека, поэтому важно, как можно больше внимания уделить данному вопросу. Наши высококвалифицированные педагоги смогут доступным языком передать даже самую сложную информацию, проконсультировать вас по любому интересующему вопросу, грамотно и доступно объяснить все нюансы выполнения работ», - отметили в вузе.

Образовательный курс адаптирован под возраст и возможности обучающихся. Задача, которой придерживаются педагоги, - научить желающих пользоваться компьютером и интернет-ресурсами.

В процессе обучения слушатели познакомятся с основами работы на компьютере или ноутбуке, научатся искать информацию в Интернете и общаться в социальных сетях.

Подробная информация по телефону (8112) 79-78-77.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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