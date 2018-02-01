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ПсковГУ приглашает на занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды»

30 января начались занятия по программе «Моделирование и пошив женской одежды» в швейной мастерской ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, занятия будут проходить в вечернее и утреннее время, а также по субботам. Данная программа пользуется спросом среди населения города Пскова. Сейчас очень много отличной швейной техники, тканей, выкроек, фурнитуры, много информации в интернете, можно научиться. Но базовые знания лучше получить «вживую», общаясь с опытным преподавателем.

Желающие записаться в утреннюю группу могут обращаться по тел. 89113582464.

Группа ВК https://vk.com/inoproekt.

Адрес: г.Псков, ул. Красноармейская, 1.