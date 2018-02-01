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19 февраля проводится оргсобрание по программе «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель»

19 февраля в 18.30 проводится организационное собрание слушателей по программе профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель».

Обучение ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Тренер» (приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 193н) для выполнения обобщенных функций: 3.1. Осуществление тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе, 3.2. Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной подготовки, 3.3. Осуществление тренировочного процесса, руководство состязательной деятельностью спортсменов на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) для тренеров (старших тренеров, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей), не имеющих среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта - допускается среднее профессиональное образование и подготовка по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта.

Обучение проходит в заочной форме. Стоимость - 9 тыс. руб.

Занятия начинаются с 21 февраля. С расписанием можно ознакомиться на сайте Института непрерывного образования (http://ino1.pskgu.ru/) в разделе «Программы ДО» - Расписание.