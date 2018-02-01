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Подготовиться к сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера предлагают в ПсковГУ

Псковский государственный университет приглашает бухгалтеров на программу обучения по подготовке к сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, объем программы составляет 240 часов.

Псковский государственный университет является аккредитованным учебно-методическим центром (УМЦ) ИПБ России (Института профессиональных бухгалтеров России).

Профессиональная аттестация специалистов и обязательное членство в профессиональной организации с присвоением им соответствующего звания уже давно вошли в практику развитых стран, стали неотъемлемой частью построения карьеры в XXI веке.

Профессиональный бухгалтер - это член профессионального объединения ИПБ России, который достигает, демонстрирует и поддерживает высокий уровень своей профессиональной компетенции в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и действует в соответствии с Кодексом этики ИПБ России.

Аттестат бухгалтера – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, подтверждающий соответствие требованиям 5-го уровня профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиям, предъявляемым к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.

Аттестат главного бухгалтера – аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России, подтверждающий соответствие требованиям 6-го уровня профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиям, предъявляемым к профессиональным бухгалтерам ИПБ России.

Руководитель программы – д.э.н., заведующая кафедрой учета, анализа и налогообложения ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» Светлана Егорова.

Записаться на обучение можно по тел. 79-77-24 (кафедра учета, анализа и налогообложения).