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В ПсковГУ пройдет бесплатный семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании»

28 марта Центр логопедии и дефектологии Псковского государственного университета проводит научно-методический семинар по проблеме «Инклюзивные практики в дошкольном образовании». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования, вход на мероприятие свободный.

Для участия в семинаре приглашаются заведующие дошкольными образовательными учреждениями, старшие воспитатели и другие заинтересованные лица. По результатам участия в семинаре будет выдан сертификат.

Семинар состоится 28 марта в 14.00 по адресу: г. Псков, пл. Ленина, дом 2, «Центр студенческих инициатив ПсковГУ».

Предварительная регистрация по телефонам: 79-76-95, 79-76-22.