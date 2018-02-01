Универ / Допобразование

Новая программа профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист» открывается в ПсковГУ

На юридическом факультете совместно с институтом непрерывного образования ПсковГУ открывается программа профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист». Объем программы составляет 320 часов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Целью реализации программы является формирование и развитие у слушателей компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области юриспруденции.

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки должно стать получение слушателем новой квалификации «Юрист», дающей право на занятие, связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, такими как юридическая деятельность в организациях, частная юридическая практика.

Занятия будут проводить высококвалифицированные преподаватели юридического факультета ПсковГУ. Срок освоения программы составляет 3 месяца.

По окончанию обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование.

Запись на программу осуществляется в институте непрерывного образования по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, д.4, корпус 1, каб.33, или по тел. (8112)79-76-16 - Оксана Витальевна Негина.