Экспресс-курс по подготовке к сдаче ЕГЭ стартует 13 февраля на Подготовительном отделении ПсковГУ

13 февраля на Подготовительном отделении Псковского государственного университета стартует экспресс-курс по подготовке к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, занятия на экспресс-курсах - это идеальный вариант для абитуриентов, имеющих базовые знания по предметам, но желающих узнать все «подводные камни» в заданиях повышенной сложности, систематизировать школьные знания и получить дополнительные, обрести уверенность в своих силах и повысить шансы на успех.

Высокий профессионализм преподавателей, экспертов ЕГЭ, владеющих уникальными методиками обучения, помогут в сжатые сроки успешно подготовиться к предстоящим испытаниям.

Малочисленность группы (до 10 человек) обеспечивает всем обучающимся индивидуальный подход, консультации профессиональных педагогов и гарантированный результат за 3 месяца обучения.



Успеть записаться можно по телефону 79-78-77.

Источник: Псковская Лента Новостей