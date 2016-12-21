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ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ

ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию...

Экспресс-курс по подготовке к сдаче ЕГЭ стартует 13 февраля на Подготовительном отделении ПсковГУ

25.01.2017 15:55 ПЛН, Псков

13 февраля на Подготовительном отделении Псковского государственного университета стартует экспресс-курс по подготовке к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, занятия на экспресс-курсах - это идеальный вариант для абитуриентов, имеющих базовые знания по предметам, но желающих узнать все «подводные камни» в заданиях повышенной сложности, систематизировать школьные знания и получить дополнительные, обрести уверенность в своих силах и повысить шансы на успех.

Высокий профессионализм преподавателей, экспертов ЕГЭ, владеющих уникальными методиками обучения, помогут в сжатые сроки успешно подготовиться к предстоящим испытаниям.

Малочисленность группы (до 10 человек) обеспечивает всем обучающимся индивидуальный подход, консультации профессиональных педагогов и гарантированный результат за 3 месяца обучения.

Успеть записаться можно по телефону 79-78-77.

Источник: Псковская Лента Новостей



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