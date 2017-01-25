На индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ приглашает ПсковГУ

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования вуза, специальная программа предполагает занятия с двумя-четырьмя слушателями (9-10-11 классы) с учетом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета, выдается сертификат.

Срок обучения: 3-й поток с 13.02.2017 по 30.04.2017. Количество мест ограничено.

Справки по телефону: (8112) 79-78-82; 8-921-110-54-53. Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого 4-а, корпус 3, каб. №3.

Источник: Псковская Лента Новостей