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ПсковГУ приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

21.02.2017 13:37 ПЛН, Псков

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, специальная программа предполагает занятия с двумя-четырьмя слушателями (9-10-11кл.) с учётом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета, выдаётся сертификат.

Срок обучения:

3-й поток с 13 февраля по 30 апреля 2017 года.

Количество мест ограничено.

Справки по телефону: (8112) 79-78-82; 8-921-110-54-53.

Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого 4-а, корпус 3, каб. №3.

Источник: Псковская Лента Новостей



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