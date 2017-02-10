ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭПодготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию...
ПсковГУ приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на индивидуальные занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам школьной программы и к творческому экзамену.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, специальная программа предполагает занятия с двумя-четырьмя слушателями (9-10-11кл.) с учётом уровня их знаний и в удобное для абитуриентов время в аудиториях ПсковГУ.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели университета, выдаётся сертификат.
Срок обучения:
3-й поток с 13 февраля по 30 апреля 2017 года.
Количество мест ограничено.
Справки по телефону: (8112) 79-78-82; 8-921-110-54-53.
Запись по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого 4-а, корпус 3, каб. №3.
Источник: Псковская Лента Новостей