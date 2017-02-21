ПсковГУ приглашает на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭПодготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает на высококвалифицированные экспресс-курсы по подготовке к сдаче экзаменов по математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию...
25.01.2017 15:55 Экспресс-курс по подготовке к сдаче ЕГЭ стартует 13 февраля на Подготовительном отделении ПсковГУ3
ПсковГУ приглашает старшеклассников на краткосрочные курсы подготовки к поступлению в вуз
07.03.2017 11:12 ПЛН, Псков
Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает старшеклассников на краткосрочные курсы подготовки к поступлению в вуз (ОГЭ, ЕГЭ).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, предполагается индивидуальная форма обучения (репетиторство).
Начало занятий - 13 марта. Справки по телефону: 8921 110 54 53.
Запись по адресу: г.Псков, ул. Льва Толстого, 4-а, корпус 3, каб. № 3.
Источник: Псковская Лента Новостей
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