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ПсковГУ приглашает старшеклассников на краткосрочные курсы подготовки к поступлению в вуз

07.03.2017 11:12 ПЛН, Псков

Подготовительное отделение Псковского государственного университета приглашает старшеклассников на краткосрочные курсы подготовки к поступлению в вуз (ОГЭ, ЕГЭ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, предполагается индивидуальная форма обучения (репетиторство).

Начало занятий - 13 марта. Справки по телефону: 8921 110 54 53.

Запись по адресу: г.Псков, ул. Льва Толстого, 4-а, корпус 3, каб. № 3.

Источник: Псковская Лента Новостей



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