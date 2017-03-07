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Колледж ПсковГУ в субботу приглашает на День открытых дверей
23.03.2017 16:33 ПЛН, Псков
25 марта в 12.00 Колледж ПсковГУ проводит День открытых дверей для учащихся 9-11 классов г. Пскова и Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.16.
В программе: встречи с администрацией и преподавателями Колледжа; презентации образовательных программ; экскурсии по Колледжу ПсковГУ.
Справки по тел.: (8112) 291788, 291834.
Источник: Псковская Лента Новостей
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