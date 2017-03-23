На День открытых дверей приглашает потенциальных абитуриентов Колледж ПсковГУ

Сегодня, 25 марта в 12.00 Колледж ПсковГУ проводит День открытых дверей для учащихся 9-11 классов г. Пскова и Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.16.

В программе: встречи с администрацией и преподавателями Колледжа; презентации образовательных программ; экскурсии по Колледжу ПсковГУ.

Справки по тел.: (8112) 291788, 291834.

Источник: Псковская Лента Новостей