В апреле в ПсковГУ завершатся две программы по подготовке к сдаче ОГЭ и поступлению в вуз

В начале апреля на подготовительном отделении ПсковГУ завершаются две дополнительные общеобразовательные программы: подготовка к сдаче основного государственного экзамена для учащихся 9-го класса и подготовка к поступлению в вуз (субботние курсы) для учащихся 11-го класса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, обе программы длились 40 часов. За это время слушатели повторили теоретический материал и практические занятия, работали с тестовыми материалами, занимались серьезной подготовительной работой для того, чтобы успешно сдать экзамены. На последнем занятии обучающиеся напишут итоговый тест.

Со слушателями весь период работали высококвалифицированные преподаватели ПсковГУ, которые являются членами предметной комиссии по ЕГЭ.

Занятия велись по таким школьным дисциплинам как: русский язык, математика, физика, обществознание и история.

В сентябре начнется новый набор на данные общеобразовательные программы.

Источник: Псковская Лента Новостей